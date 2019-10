Herstellingswerken voor rotonde aan Hoogveld Nele Dooms

13 oktober 2019

11u18 1

Een aannemer start op maandag 14 oktober met herstellingswerken aan de rotonde op de Mechelsesteenweg, ter hoogte van industrieterrein Hoogveld. Eén rijstrook wordt daarvoor afgesloten voor het verkeer. In de richting vanuit Baasrode naar Dendermonde moeten chauffeurs een omleiding volgen. Die is voorzien via het Hoogveld, de Vlassenhout en de N41. Verkeer komende vanuit Dendermonde behoudt wel doorgang. Ook voor fietsers en voetgangers blijft altijd een veilige doorgang ter hoogte van de werfzone voorzien. De werken duren tot vrijdagavond 18 oktober.