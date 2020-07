Herstellingswerken in Mandekensstraat zullen voor verkeershinder zorgen Nele Dooms

16 juli 2020

16u45 0 Dendermonde Er worden herstellingswerken gepland in de Mandekensstraat in Dendermonde. Die zullen voor verkeershinder zorgen.

Een aannemer gaat op 10 augustus aan de slag in de Mandekensstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Genthof. Daar moet, in opdracht van Farys, gewerkt worden aan het rioolstelsel. De aannemer zal normaal gezien slechts één dag werk hebben om de klus te klaren.

Voor deze werken wordt de Mandekensstraat afgesloten voor alle verkeer, tussen de Rosstraat in Dendermonde en de Beukenstraat in Buggenhout. Er wordt een omleiding voorzien via de Fabrieksstraat, de Sint-Ursmarusstraat, de Baasrodestraat, de Mechelsesteenweg, de N41, de Dendermondsesteenweg, de Lindelaan en de Baasrodestraat. Omdat ook het zwaar verkeer langs hier moet, zal het tonnageverbod in de Fabrieksstraat en de Baasrodestraat tijdelijk opgeheven worden. Ter hoogte van de werfzone geldt een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers behouden wel de doorgang.

