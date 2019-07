Herstel van wegverzakking Dokter Haekstraat gestart Nele Dooms

03 juli 2019

15u04 0

In de Dokter Haekstraat in Grembergen is een aannemer gestart met de herstellingswerken aan een wegverzakking. Die deed zich voor ter hoogte van huisnummer 44. Oorzaak was een breuk in de leiding van de hoofdriolering. Daardoor werd een deel onder het wegdek weggespoeld en ontstond er een verzakking in de rijweg. De zone was de voorbije dagen afgebakend met hekken, in afwachting van een herstelling. Een aannemer is nu begonnen met de nodige werken. Het stadsbestuur vraagt weggebruikers om voorzichtig te zijn in de straat ter hoogte van de werfzone.