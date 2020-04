Heropstart werken Zeelsebaan mogelijk Nele Dooms

16 april 2020

14u53 0 Dendermonde Het ziet er naar uit dat de voorbereidende werken aan nutsleidingen op de Zeelsebaan in Grembergen binnenkort heropgestart zullen worden. Dat heeft Fluvius aan het Dendermondse stadsbestuur laten weten.

Voor de Zeelsebaan, tussen de Martelarenlaan en het Kleinzand, is een grondige heraanleg voorzien. In het kader daarvan werden de voorbije weken al voorbereidende werken aan de nutsleidingen opgestart. Door de invoering van veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus, werden die nutswerken een paar werken geleden voorlopig opgeschort. Maar daar zal verandering in komen. Het stadsbestuur kreeg een bericht van Fluvius dat die haar werven stelselmatig weer opstart, natuurlijk met respect voor de social distancing.

“Een effectieve datum van de heropstart van de werken aan de Zeelsebaan is nog niet gekend, maar we kijken er wel naar uit”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Om die heropstart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, blijft de huidige werfinrichting staan. De huidige verkeersregelingen en omleidingen blijven dan ook van kracht.”