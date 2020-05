Heropstart middelbare scholen zorgt ook voor duidelijkheid rond examens: In Oscar Romerocollege geen proefwerken, in Atheneum deels wel Nele Dooms

18 mei 2020

11u31 0 Dendermonde Voorbije vrijdag was een proefdag, vandaag is het 'voor echt’. Ook in de middelbare scholen in Dendermonde is de heropstart van de lessen ingezet. Voorlopig komen zowel in het Atheneum als het Oscar Romerocollege alleen de zesdejaars naar school. Beide scholen scheppen ook duidelijkheid over de examens. In het Romerocollege worden die geannuleerd, het Atheneum kiest voor examens voor de vierdes en de zesdes.

De heropstart van de scholen in Dendermonde, gebeurt in nauw overleg met het stadsbestuur. Er werden netoverschrijdend afspraken gemaakt met de scholen, stadsdiensten en de politie om een veilige opstart mogelijk te maken. Zo moeten alle leerlingen het kortste traject van thuis naar school nemen en moeten ze zich onmiddellijk naar school begeven. Onderweg stilstaan of afspreken met vrienden en klasgenoten is verboden. Zowel onderweg als in de school moet altijd anderhalve meter afstand bewaard blijven.

“Belangrijk is ook dat alle fietsen op de scholen zelf gestald worden en niet op openbaar domein, zoals bijvoorbeeld het OLV-kerkplein”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dit is een belangrijke maatregel om samenscholingen te vermijden. Alle leerlingen blijven tijdens middagpauzes ook op school. De politie sensibiliseert via tekstkarren en controleert op de toegangswegen en in de schoolomgevingen.”

Hygiëne en afstand

Elke Dendermondse school heeft ook een eigen scenario voor de heropstart. In het Atheneum is een systeem van twee halve dagen per week uitgewerkt per lesgroep waar de zesdejaars in ingedeeld zijn. Ook het KTA werkt op die manier. “Leerlingen en leerkrachten zijn ingedeeld in exclusieve contactbubbels”, zegt directeur Tom Rydant. “Ze worden geografisch verspreid over de verschillende deelscholen in Dendermonde, waardoor de veiligheid optimaal kan gegarandeerd worden. Elke bubbel heeft een afzonderlijke uurrooster, een eigen ingang van de school, afzonderlijke toiletten en een eigen fietsenstalling. Bij het binnenkomen van de school is er een specifieke procedure en wordt nagegaan of het mondmasker correct gedragen wordt, de handen gewassen zijn of met handgel gereinigd, wordt de temperatuur gemeten en de veiligheidsregels worden nogmaals uitgelegd.”

Ook in het Oscar Romerocollege geldt een systeem met halve dagen. Bubbels van leerlingengroepen komen gespreid in de ochtend toe en stellen zich eerst op op de speelplaats voor ze één voor één de gebouwen binnen gaan. Mondmaskers zijn verplicht, handen worden ontstmet bij aankomst op school en na gebruik van het leslokaal maken jongeren hun banken en stoelen schoon.

Wat met de examens?

Over examens inrichten lopen de visies van beide onderwijsinstellingen iets uit elkaar. Het Atheneum gaat voor examens voor leerlingen van de vierdes en de zesdes, de zogenaamde scharnierjaren. Voor de andere jaren zijn er geen proefwerken. “De examens zullen gebruikt worden ten gunste van de leerlingen. Het kan helpen om de verdere keuzes voor volgende jaren te bepalen”, zegt directeur Gerd De Wit. “De school werkt sinds de coronacrisis ook met een systeem van permanente evaluatie. Alle leerlingen worden gedelibereerd ten laatste op 1 juli. We zijn er snel in geslaagd een systeem van afstandsonderwijs uit te werken. Live-lessen, opgenomen lessen en ingesproken powerpoint-presentaties maken deel uit van de wijze waarop we sinds midden maart aan de slag gingen. Evaluaties maken ook daar deel van uit.”

Door geen examens te houden, maximaliseren we ook de lestijd om de leerlingen leerstof aan te brengen Hans Vanhulle, directeur Oscar Romerocollege

In het Oscar Romerocollege zijn er nergens examens. “Er is te veel onduidelijkheid over hoe we die examens fysiek zouden kunnen realiseren met respect voor afstandsregels, beperkte contactbubbels en beperkt aantal dagen aanwezig op school. Bovendien zou het maar om een heel beperkt aandeel leerstof gaan”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Door geen examens te houden, maximaliseren we ook de lestijd om de leerlingen leerstof aan te brengen. Voor de deliberaties gebruiken we punten van het eerste trimester en dagelijks werk tot 13 maart, de inzet en inspanningen van leerlingen tijdens de pre-teachingperiode. Het thuiswerk doet er dus wel degelijk toe bij de eindbeoordeling. We zijn van oordeel dat we voor de overgrote meerderheid van onze leerlingen ook zonder examens kunnen nagaan of ze de leerdoelen bereikt hebben.”

Mondmaskers voor iedereen

Naast de vele inspanningen die directies en leerkrachten leveren om de herstart van de lessen ‘coronaproof’ te laten verlopen, helpt ook het stadsbestuur. Die zorgt voor mondmaskers voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om zelfgemaakte stoffen mondmaskers. Ook alle leerkrachten uit de verschillende basisscholen en middelbare scholen in de stad kregen een mondmasker. “Daarnaast hebben we ook nog het internaat van het GO! ondersteund met de nodige mondmaskers”, zegt Buyse. “In totaal werden er meer dan 2.500 mondmaskers verdeeld. We konden hiervoor een beroep doen op ons naaiatelier.”