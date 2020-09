Heraanleg Zeelsebaan start maandag: aannemer begint aan kant Grootzand Nele Dooms

11 september 2020

17u33 2 Grembergen/Dendermonde Nutsleidingen werden als voorbereiding voor de zomer al gerealiseerd, maar aanstaande maandag 14 september start daadwerkelijk de heraanleg van de Zeelsebaan. Die krijgt gescheiden riolering en moet een pak verkeersveiliger worden. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar wordt nu eindelijk echt concreet.

De drukke Zeelsebaan tussen Dendermonde en Zele krijgt, tussen Grootzand en Kleinzand, veilige fiets- en voetpaden, meer groen, een ventweg voor beter doorgaand verkeer en een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor slaan het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Dendermonde en Aquafin de handen in elkaar. Ook de Steenweg van Grembergen krijgt een heraanleg.

Vanaf het moment dat de aannemer op maandag 14 september start met de werken, wordt de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand afgesloten in beide rijrichtingen, voor alle verkeer. De werken verlopen in twee fasen. De eerste fase situeert zich aan de kant van het Grootzand en zal tot het voorjaar 2021 duren. Vervolgens start de aannemer aan de kant van het Kleinzand.

Op het traject zal enkel plaatselijk verkeer van bewoners toegestaan zijn. Lokaal verkeer moet omrijden via de Leugestraat en de N470. Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat, Bakkerstraat, N470 en N47. Doorgaand en zwaar verkeer wordt via de N17, N41, E17 en omgekeerd gestuurd.

Als alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.