Heraanleg stationsomgeving start in september Nele Dooms

28 juni 2019

12u16 0 Dendermonde De heraanleg van de stationsomgeving in Schoonaarde zal eindelijk starten. Het dossier liep al heel wat vertraging op, maar normaal gezien zullen de werken nu in september beginnen.

Er is al jaren sprake van een heraanleg van de stationsomgeving in Schoonaarde. Het terrein ligt er erbarmelijk slecht bij. Al jaren klagen pendelaars en inwoners van Schoonaarde steen en been over de vele putten en verzakkingen in het stationsplein en de toegangsweg er naartoe. Voor de heraanleg was het lang wachten op een fiat van NMBS en Infrabel rond de nodige budgetten om de werken te kunnen uitvoeren. Vervolgens waren weer nog wat aanpassingen aan het dossier nodig.

Eindelijk is nu een aannemer aangesteld en kunnen de werken na de zomer starten. Eerst zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren. De vernieuwing van de stationsomgeving omvat de aanleg van een nieuwe parking voor 78 auto’s en 6 plaatsen voor mindervaliden. De NMBS onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe fietsenstalling te plaatsen aan de kant van het stationsgebouw. Naast de parking komt een groenzone. Stationsplein, toegangsweg en parking krijgen ook nieuwe riolering en openbare verlichting. De werken kosten in totaal 420.000 euro.