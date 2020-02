Heraanleg Sint-Alexiusbegijnhof start in maart maar... “Gebrekkig onderhoud van site blijft doorn in het oog van bewoners en toeristen” Nele Dooms

07 februari 2020

10u40 0 Dendermonde Witte rook voor het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde: de langverwachte heraanleg van wegenis en riolering start in maart. Ondertussen blijven bewoners en bezoekers van het begijnhof zich wel ergeren aan gebreken op de site, van puin dat er maar blijft liggen tot kapotte raampjes aan gebouwen. Een bewoner bundelde de frustraties in een filmpje dat vlot circuleert op sociale media. “Dat de stad nu aandraaft met het nieuws dat de heraanleg zal starten, doet niets ter zake. Het gaat hier om kleine klusjes en onderhoud waar men de ogen voor sluit”, klinkt het.

Kort voor de zomervakantie was er al eens flink wat heisa rond het Sint-Alexiusbegijnhof. Wat normaal de toeristische parel van de stad moet zijn, beschermd dorpsgezicht is en zelfs op de lijst van Unesco Werelderfgoed prijkt, was het zien niet waard. Overal lagen bergen steenpuin en bouwafval, nadat er nutswerken hadden plaatsgevonden. Bezoekers en bewoners van het begijnhof uitten toen onomwonden hun ergernis over de toestand. Met de start van het toeristische seizoen in aantocht, ondernam de stad toen actie om de aannemer aan te manen het puin op te ruimen.

Filmpje op Facebook

De grote bergen afval verdwenen uit het zicht, maar de site behield de voorbije maanden op heel wat plekken toch een verloederde aanblik. “Ruiten van het kapelletje aan de ingang van het begijnhof die voor de zomer werden stuk gegooid door vandalen, zijn nog altijd niet hersteld”, schetst bewoner Joost Dierickx. “Geef me wat glas en stopverf en ik los het zelf op, zo moeilijk is dat niet. Op de toegangsweg liggen al maanden glasscherven verspreid. Bij regenweer ontstaan modder en gigantische plassen, zelfs aan de twee huisjes die verhuurd worden als kleuterklasjes. Een boom omgewaaid in maart vorig jaar werd door de brandweer vakkundig verwijderd van de gevel van één van de huisjes. De stronk en wortels daarentegen liggen er een jaar later nog altijd. Aan de zijgevel van het kerkje staat dan weer een kapotte bank, zonder dat iemand er iets aan doet.”

Dierickx bundelde de problemen in een filmpje en zette dat op Facebook. “Met alleen maar schrijven naar de stad krijg je blijkbaar niets in beweging”, zegt hij. “Daarom post ik de problemen in een filmpje op sociale media. Zo kan iedereen zien wat er hier schort en dat er niets aan gebeurt. Ik nodig de bestuurders uit om de moed te verzamelen en hier zelf eens een kijkje te komen nemen. Dan zouden ze zien dat met wat gezond verstand en beperkte middelen al heel veel kan opgelost worden.”

Heraanleg binnenkort van start

Kort nadat Dierickx de video lanceerde, verstuurde het stadsbestuur een persbericht. Daarin kondigt de stad aan dat de geplande heraanleg van wegenis en voortuintjes van het begijnhof binnenkort zal starten. “Het restauratiedossier voor de aanleg van riolering en de aanleg van nieuwe wegen en voortuinen loopt al enkele jaren”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De voorbereidingen zijn jammer genoeg niet vlekkeloos verlopen en het dossier liep vertraging op. Maar dat is nu achter de rug. De aannemer start in de loop van maart met de werken. Het begijnhof zal over afzienbare tijd eindelijk de aanblik krijgen die het verdient.”

Dierickx is maar matig onder de indruk. “Natuurlijk is het goed dat er een groot renovatieproject plaatsvindt”, zegt hij. “Maar waar bewoners hier op doelen zijn kleine, essentiële onderhouds- en instandshoudingswerken die al jaren ondermaats of zelfs onbestaande zijn. Kleine werkjes, maar die wel een wereld van verschil maken voor het zicht. Die zijn even noodzakelijk voor de aanblik van deze parel als een grote renovatie.”

Infomarkt

Naar aanleiding van de nakende start van de wegen- en rioleringswerken in het Sint-Alexiusbegijnhof organiseert het stadsbestuur op maandag 17 februari een informatiemarkt. Die zal plaatsvinden in het kerkje in het begijnhof. Van 17 tot 19 uur zijn de inwoners van het begijnhof welkom en van 19 tot 21 uur de inwoners en handelaars uit de Brusselsestraat en de Oude Vest. De aannemer, het studiebureau en de politie zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.