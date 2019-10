Heraanleg Hagewijkpark veroorzaakt frustratie: bewoner ziet deel oprit opgebroken en niet volledig heraangelegd Nele Dooms

17 oktober 2019

18u36 0 Dendermonde “Nieuwe voetpaden zijn een goede zaak, maar onze oprit opbreken en vervolgens maar deels heraanleggen en de rest aanvullen met losse grond dat maakt ons woedend.” Dat zegt een verbouwereerde Gerda Paul uit het Hagewijkpark in Grembergen. Zij stelde tot haar grote verbazing vast dat haar oprit plots smaller is. “Ik kan zelfs mijn carport nog amper uit nu”, klinkt het.

Jarenlang hebben de bewoners van het Hagewijkpark aan de klaagmuur gestaan over de slechte voetpaden in hun wijk en bomen die door hun ouderdom en groei gevaarlijk waren geworden. Boomwortels duwden de tegels van voetpaden omhoog en veroorzaakten zelfs beschadigingen aan eigendommen van bewoners. Dat de stad uiteindelijk aankondigde dat de hele wijk vernieuwd zou worden, door gevaarlijke bomen te rooien, voetpaden opnieuw aan te leggen en nieuwe groenelementen te voorzien, klonk de bewoners een paar maanden geleden dan ook als muziek in de oren. “Blij dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de toestand”, klonk het unaniem in de buurt.

Oprit plots een meter smaller

Maar nu de vernieuwing van de voetpaden effectief gestart is, zorgt dat voor sommige bewoners voor een kater. Bewoonster Gerda Paul wist niet wat ze zag toen de aannemer bij haar gepasseerd was. “In plaats van een degelijke oprit heb ik er nu één die een meter smaller is geworden. Het resterende deel is bijgevuld met grond”, zegt ze. “Ik snap er niets van.”

Gerda legde de oprit jaren geleden aan, op haar eigendom maar ook doorlopend tot de straat op eigendom van de stad. “Met goedkeuring en op eigen kosten”, zegt ze. “Nu de voetpaden worden vernieuwd, werd ook de oprit op dat stuk mee opgebroken om heraan te leggen. Maar blijkbaar is er één of andere beslissing van de stad dat opritten en andere paadjes naar voordeuren bijvoorbeeld in totaal maar maximum 4,5 meter breed mogen zijn. Omdat er ook een toegangspaadje ter hoogte van de voordeur van één meter is aangelegd, is de breedte van de oprit beperkt tot 3,5 meter en zit ik in de knoei. Wie verzint zo’n dingen?”

Gevolg is dat Gerda met een smallere oprit en daarnaast een lading grond zit. “De carport verlaten kan zo al haast niet meer, door een groot risico van me vast te rijden in die grond”, zegt ze. “En de mobilhome op de oprit plaatsen is ook al haast een onbegonnen zaak geworden. Ik belde al naar het stadsbestuur om vragen te stellen bij deze gang van zaken, maar een afdoend antwoord kreeg ik daar naar mijn gevoel niet echt.”

Minder verhardingen

Volgens schepen Leen Dierick (CD&V) gaat het hier om een principekwestie. “Het stadsbestuur heeft vorige legislatuur al beslist dat verhardingen voor opritten en paadjes in voortuinen maar maximum 4,5 meter breed mogen zijn. Dat wordt zo verplicht voor nieuwe verkavelingen. We willen daarmee zorgen voor meer groen en minder verharding. Dat is goed voor het klimaat”, zegt ze. “We proberen dat nu ook bij vernieuwingswerken in oudere wijken stelselmatig door te voeren, zo ook in het Hagewijkpark. De bewoners waren daar via brieven en een infomarkt ruim vooraf over verwittigd. Ze konden laten weten als ze een bredere oprit mits vergunning hadden en dan behouden we dat. Voor anderen geldt nu eenmaal de nieuwe regel.”