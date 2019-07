Heraanleg Hagewijkpark gestart: nieuw groen en betere voetpaden Nele Dooms

03 juli 2019

10u50 0 Dendermonde De heraanleg van het Hagewijkpark in Grembergen is gestart. Er worden gevaarlijk bomen gerooid, voetpaden heraangelegd en nieuwe groenelementen voorzien. De maatregelen komen er nadat bewoners van de wijk al lang klaagden over gevaarlijke bomen en de slechte voetpaden in hun buurt.

Boomwortels duwden de voorbije jaren tegels van de voetpaden omhoog, zodat die nog amper begaan waar waren. Bovendien vreesden veel bewoners dat bomen het zouden begeven bij stevige wind. Dat wordt nu allemaal opgelost met een totaalrenovatie van de wijk. Het hele Hagewijkpark zal bovendien zone dertig worden. Om dat af te dwingen bij chauffeurs zijn een aantal asverschuivingen voorzien, in de vorm van plantvakken met bomen. Het traject Kleinzand-Leugestraat wordt een voorrangsweg.

De werken worden in drie fasen uitgevoerd. Een aannemer is nu bezig met vellen van bomen. Er komt ook een doorlopend fiets- en voetpad voor een betere ontsluiting van de wijk via de Leugestraat. Begin augustus begint de tweede fase met de vernieuwing van voetpaden en aanleg van wegversmallingen. De straten krijgen aan de zijde waar openbare verlichting aanwezig is, een nieuw voetpad. Aan de overkant komen nieuwe groenelementen, struiken en bloemen. In een derde fase, begin 2020, worden de nieuwe bomen, heesters en vaste planten aangeplant. De stad kiest bomen die lager blijven en die goed zijn voor vlinders, bijen en insecten.