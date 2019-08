Hengelwedstrijd afgelast door blauwalgen, ook op vijver aan ‘Scheldezicht’ blauwalgen ontdekt Koen Baten

13 augustus 2019

17u03 3 Dendermonde Op de Brusselse forten in Dendermonde was op 23 augustus normaal een hengelwedstrijd voor vissers gepland. Door de aanwezigheid van blauwalgen sinds enkele weken heeft de organisatie nu echter beslist om de wedstrijd niet meer te laten doorgaan. Ook de Oude Dender en de vijver aan het Wastijnepark op de Serbosstraat hebben te kampen met de giftige algen.

Naast deze drie locaties werden er nu ook blauwalgen ontdekt op de vijver aan residentie ‘Scheldezicht’ aan de Leopold II-laan. Elke vorm van waterrecreatie of captatie is er vanaf nu verboden. Met het ontdekken van deze blauwalgen zijn er in Dendermonde intussen al vier waterlopen besmet. De stad volgt de situatie op de voet. Alle recreatie blijft verboden. Zwemmen was al verboden.