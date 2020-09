Hengelen mag weer op Brusselse Forten Nele Dooms

18 september 2020

15u21 0 Dendermonde Er mag weer gevist worden op de Brusselse Forten. Het stadsbestuur versoepelt het recreatieverbod. Dat werd ingevoerd nadat zich blauwalgen voordeden in het water. Ook het recreatieverbod voor de Oude Dender in de binnenstad wordt versoepeld.

Door het opduiken van blauwalgen deze zomer werden zowel in de Oude dender als de Brusselse Forten alle vormen van waterrecreatie verboden. Omdat de situatie nu verbeterd is, kan de regeling versoepeld worden. Dat betekent dat op de Oude Dender en Dender in de binnenstad vormen van waterrecreatie met minder intens watercontact, zoals suppen en kanovaren, weer toegelaten zijn. Zwemmen, waterpolo en duiken, waar intenser contact met het water is, blijft vooralsnog verboden. Hengelen was er de voorbije weken nog toegelaten en dat blijft zo.

Op de Brusselse Forten was vissen wel verboden, maar vanaf nu is dat weer toegelaten. Andere waterrecreatie blijft wel nog steeds verboden. Het blijft ook verboden water te capteren uit deze wateren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Blauwalgen zijn te herkennen als een groenblauwe olieachtige laag op het water. Het zijn giftige stoffen die huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact.