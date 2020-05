Hele dag controles op grondgebied Dendermonde: Pak snelheidsovertreders betrapt Koen Baten

21 mei 2020

09u59 0 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft woensdag een hele dag controles gehouden op het grondgebied in Dendermonde. Zowel in Baasrode als in Grembergen werden er controles gehouden met onderschepping. Heel wat bestuurders duwen het gaspedaal nog steeds te diep in, vier chauffeurs werden ook betrapt met de gsm in de hand.

In Baasrode werden 418 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid, 27 bestuurders duwden te hard op het gaspedaal en mogen een boete verwachten. In Grembergen werden er 856 bestuurders gecontroleerd, daar werden 40 snelheidsduivels gevat.

In Baasrode werden ook vier bestuurders betrapt terwijl ze aan het bellen waren achter het stuur. Twee voertuigen waren niet ingeschreven en hadden geen verzekering. Een van de wagens die niet in orde was werd meteen getakeld.

In Grembergen werd ook een controle gehouden op het correct volgen van de omleidingsroute naar aanleiding van de werken aan de Zeelsebaan. Aan de Bakkerstraat, Sportpleinstraat, Stuivenbergstraat, Reynoutstraat en Veldlaan staan borden met plaatselijk verkeer maar toch zijn er verschillende bestuurders die geen geldige reden konden geven voor hun passage. Zij krijgen allemaal een boete van 58 euro in de brievenbus.

Meer over Baasrode

Bakkerstraat

Dendermonde

Grembergen

Reynoutstraat

Sportpleinstraat

Stuivenbergstraat

Veldlaan