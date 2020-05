Heirbaan ondergaat werken, verkeershinder mogelijk Nele Dooms

04 mei 2020

18u09 0 Dendermonde Een aannemer gaat in de loop van mei aan de slag in de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Op enkele plaatsen zullen werken plaatsvinden. Dat kan voor verkeershinder zorgen.

Er worden, in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer, twee projecten uitgevoerd in de Heirbaan. Een eerste werf situeert zich tussen de huisnummers 151 en 155. Daar moeten aanpassingen aan de rijweg gebeuren. De werken zullen vijf dagen duren en plaatsvinden tussen 5 en 29 mei. Eén rijvak, komende van Lebbeke in de richting van Dendermonde, zal afgesloten worden voor het verkeer. Chauffeurs moeten er beurtelings passeren aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. De snelheid wordt er beperkt tot 30 kilometer per uur. Het voet- en fietspad blijven vrij.

Een tweede project situeert zich in de Heirbaan, van de Resedalaan tot het tankstation. Daar worden de aanwezige middeneilanden aangepast. Deze werken starten op 5 mei en duren tot 8 mei. Ook hier wordt één rijvak afgesloten en moet het verkeer aan de hand van verkeerslichten wisselend langs rijden. Voet- en fietspad blijven vrij.