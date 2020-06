Heilig-Hartschool maakt tweedaagse van afscheid zesdeklassers Nele Dooms

25 juni 2020

15u17 0 Dendermonde Het is geen gewoon schooljaar geweest door de coronacrisis en zelfs voor proclamaties gooit het virus roet in het eten. Toch zetten scholen alles op alles om van het afscheid van laatstejaars iets bijzonders te maken. Voor de zesdeklassers van de Heilig-Hartschool betekent dat zelfs een tweedaagse. Met sup-plezier op het water.



“Het zijn de laatste dagen voor onze leerlingen uit het zesde leerjaar op onze school. En dat afscheid willen we toch niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt directeur van de H.Hartschool Kim De Wolf. “Ouders kunnen we al niet bij een proclamatie betrekken. En dus besloten we de kinderen gewoon extra te verwennen.”

In groepjes van tien verzamelden de zesdejaars donderdag aan de Oude Dender voor wat plezier op het water. Daar kon het weer deze week, met zalige temperaturen, niet beter voor zijn. De kinderen leerden suppen, of peddelsurfen, op het water in de binnenstad van Dendermonde. En daar hoorde ook een klaspicknick en spelmoment in het stadspark bij.

Als “preparty voor de officiële proclamatie kon het zeker tellen. Die is voorzien op vrijdag, met ‘s middags een feestmaaltijd. “Om toch ook de ouders hier wat bij te betrekken, krijgen alle kinderen een flesje cava en fruitsap mee naar huis, samen met een afstudeerfoto én een compilatiefilmpje waarin ze hun zoon of dochter zien afstuderen”, zegt De Wolf.