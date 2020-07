Heidi en Olivier brengen de Provence naar tuin Appelsveer: elke zondag tapas, cocktails en muziek Nele Dooms

03 juli 2020

14u25 1 Appels/Dendermonde Genieten van tapas, cocktails en live muziek. Daarvoor stellen Heidi Raes en Olivier Van de Meerssche van restaurant Appelsveer en Ollibollie IJshuis de tuin aan hun zaak elke zondagavond open. Een hele zomer lang. “We droomden er al lang van om de Provence naar onze tuin te halen”, zeggen ze. “Corona heeft dit in een stroomversnelling gebracht.”

Het zijn geen makkelijke tijden geweest de voorbije maanden voor de horeca door het coronavirus, maar Heidi en Olivier van Appelsveer zien er ook iets positief in. “De crisis biedt ook opportuniteiten”, zegt Olivier. “We hebben altijd al met het idee rondgelopen dat we met ons mooi domein, vlakbij de oevers van de Schelde, iets meer moesten doen. We wilden er de sfeer van het zuiden in brengen. Corona heeft ons dat laatste duwtje gegeven om dit project daadwerkelijk te verwezenlijken.”

Heidi en Olivier zijn er ook van overtuigd dat ze met hun zomerbar deze vakantie volop gaan inspelen op het nieuwe gegeven van de staycations. “Mensen gaan minder op reis en dus brengen wij het vakantiegevoel gewoon naar hier”, zegt Heidi. “En naar grote evenementen kunnen ze ook al niet. Wij bieden een alternatief met onze bescheiden dj-sets in een relaxte sfeer.”

Live muziek

De binnenpatio van de provençaalse herenwoning, waar restaurant Appelsveer in gevestigd is, en de aansluitende boomgaard bieden de ideale plek voor een leuke zomerbar. Olivier was de voorbije weken eigenhandig in de weer om zijn tuin om te vormen tot oase van rust. “Ideaal om te chillen, te zitten of zelfs te liggen”, zegt hij. “Er zijn zelfs strandstoelen voorhanden, maar ook schaduw die de bomen bieden. We voorzien twee bars in de tuin. Eentje voor cocktails en tapas, eentje voor frisdrank. Elke zondagavond trekken we alle registers open om het iedereen naar zijn zin te maken. En slaat dit aan, dan zijn we vertrokken voor nog vele mooie zomers in de toekomst.”

Voor de uitwerking van een muzikaal programma deden Heidi en Olivier beroep op Joachim Heuvinck, zelf creatieve en muzikale duizendpoot. “Er staat zowel live muziek op de kaart als enkele dj-sets”, zegt hij. “We openen met jazz, met onder andere het Verjazz trio onder leiding van Peter Verhas. Voorts komen Roland van Campenhout en Buscemi langs, net als Dendermonds talent zoals Ephonk, Dosschy en Leen Ceurvelts. Maar we halen ook Cuba naar de OlliBolli Garden. En op de Nationale feestdag komt zelfs Zohra langs. Om daar een extra Belgisch tintje aan te geven, boekten we ook de fanfare van Appels.”

Toegang is voor alle zondagen gratis, maar reserveren is wel een aanrader. Er is plaats voor 150 personen. Alle info: www.ollibolli.be en www.appelsveer.be.