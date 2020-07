Heibel rond verhoging zitpenningen sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn: “Wereldvreemde zelfbediening”, volgens de ene, “correcte verloning”, zegt de andere Nele Dooms

01 juli 2020

11u03 4 Dendermonde Uitgelekte plannen om de zitpenningen voor bestuurders van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn in Dendermonde te verhogen van 140 naar 200 euro, veroorzaken heisa. Tom Bogman (sp.a), één van de bestuurders, uit zijn ongenoegen. “Wereldvreemde zelfbediening”, haalt hij uit. Volgens voorzitter Hilde Raman (N-VA) is er van ‘zakkenvullerij’ geen sprake. “Het gaat om een correcte verloning”, zegt ze.

De Algemene Vergadering van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn, die bijna 1.100 sociale huurwoningen in de regio beheert, moet zich bij een volgende bijeenkomst eind augustus buigen over de goedkeuring van een verhoging van de zitpenningen voor de bestuurders. Krijgen die negen bestuurders al jaren 140 euro per vergadering, dan is het nu de bedoeling dat op te trekken naar 200 euro. De raad van bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. De voorzitter ontvangt een dubbele zitpenning voor de raad van bestuur en de twee vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Het plan werd tijdens de jongste Raad van Bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere CD&V, N-VA en sp.a, uit de doeken gedaan. Het zet meteen kwaad bloed bij één van de bestuurders, Tom Bogman, van sp.a-strekking. “Dit is een staaltje van wereldvreemde zelfbediening”, haalt hij uit. “Ik roep op dat de Algemene Vergadering dit niet goedkeurt.”

Timing in vraag

Bogman stelt zich bovendien vragen bij de timing van het voorstel. “De voorbije weken en maanden raakten mensen door de coronacrisis hun job kwijt of vielen ze terug op technische werkloosheid. Handelaars en ondernemers moesten de deuren sluiten en verloren een pak inkomsten. Ook bij vele van onze huurders wordt elke euro in twee gebeten om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor veel mensen in armoede is 60 euro per maand een wereld van verschil”, zegt hij. “En dan kiezen de vertegenwoordigers van CD&V en N-VA in de raad van bestuur net nu voor een verhoging van de zitpenningen met maar liefst 42,86 procent. Dat maakt me woedend.”

“Geen zakkenvullerij”

Volgens voorzitter van Volkswelzijn Hilde Raman (N-VA) is er absoluut geen sprake van ‘zelfbediening’. “Dit is geen zakkenvullerij!”, benadrukt ze. “Er kwam een onderzoek naar het bedrag van de zitpenningen nadat iemand opmerkte dat hier grote verschillen met andere huisvestingsmaatschappijen opzaten. De 140 euro bij Volkswelzijn werd ingevoerd in 2009 en er was nooit een indexering. Die hebben we nu toegepast. Bovendien werken ander maatschappijen vaak nog met een extra onkostenvergoeding. Dat doen wij niet, maar we passen een bescheiden extra forfaitair bedrag toe. Dat maakt, samen met de indexering, 200 euro. Dat is een correcte verloning , zeker in vergelijking met andere maatschappijen. Het is erg spijtig dat Bogman aan politieke recuperatie doet op kap van de huisvestingsmaatschappij.”

Bogman zelf houdt voet bij stuk. “Dit extra geld zou beter gebruikt worden om een sociaal beleid te voeren in het belang van onze huurders”, zegt hij. “Ik hoop dat de Algemene Vergadering haar verstand gebruikt. De stad Dendermonde vertegenwoordigt hier meer dan de helft van de aandelen en ook het OCMW heeft een ruim aandelenpakket. Ik roep burgemeester Piet Buyse (CD&V) en schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA) dan ook op om via hun vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur terug te fluiten. Ik zal hetzelfde vragen bij de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Buggenhout en enkele private aandeelhouders.”