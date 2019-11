Heemskinderen verwennen wachtenden met peperkoek Nele Dooms

29 november 2019

19u59 0 Dendermonde De broers Cassiman, recent verkozen tot de Vier Heemskinderen die op 24 mei 2020 op de rug van het Ros Beiaard mogen zitten bij de ommegang, brachten vrijdagavond rond 19 uur vrijdagavond een bezoek aan de Grote Markt.

De sfeer op de Markt zit er nog altijd goed in. Dj’s zorgen voor muziek, er kan zelfs een polonaise af en aanwezigen stillen de honger met frieten en pizza. Het bezoek van de Vier Heemskinderen zorgde voor een aangename verrassing. “We hebben peperkoek en lolly’s mee om iedereen te trakteren”, zeggen Maarten, Wout, Stan en Lander. “We konden daarvoor rekenen op peperkoekfabriek Vondelmolen, één van de hoofdsponsors van de Ros Beiaardommegang, om die peperkoek te bezorgen. Het is heel fijn te zien dat iedereen op de Grote Markt zo enthousiast reageert. Zo kriebelt het voor ons nog meer in afwachting van de Ros Beiaardommegang.”