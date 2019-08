Heemkring Marcel Bovyn zet voor negende expo werk van plaatselijke kunstenaars in de kijker Nele Dooms

27 augustus 2019

13u49 0 Dendermonde “Kleuren en Klanken”. Dat is de titel van de nieuwe tentoonstelling die de Heemkring Marcel Bovyn dit weekend organiseert. Werk van plaatselijke kunstenaars uit Sint-Gillis zal er centraal staan. “Onze gemeente blijkt heel wat creatief talent te hebben. Of het nu gaat om beeldende kunsten, muziek, poëzie of andere”, klinkt het.

Het is ondertussen jaarlijkse traditie dat de Heemkring Marcel Bovyn tijdens het weekend van de Bloemencorso een nieuwe tentoonstelling opent. De heemkundigen belichten dan telkens een ander aspect van de geschiedenis van Sint-Gillis. Zo passeerden onder andere al jeugdverenigingen, politiek, onderwijs en sportclubs de revue. “Deze keer gaan we de kunstzinnige toer op”, zegt Dirk Verheyden. “We stellen liefst veertien kunstenaars voor aan het publiek.”

Gemene deler van dat bonte gezelschap is natuurlijk Sint-Gillis. Alle kunstenaar die aan bod komen werden ofwel in de gemeente geboren of brachten er het grootste deel van hun leven door. “Het aanbod omvat een breed scala”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Van poëzie en proza, over toonkunst en schilder- en beeldhouwkunst tot muziek. Zelfs werk van een kunstsmid en striptekenaar is van de partij. Allemaal zijn ze minstens veertig jaar actief. We zijn ervan overtuigd dat we met deze expo opnieuw weer veel mensen zullen weten te boeien.”

Heemkring Marcel Bovyn zorgt met dit initiatief voor een unicum. Het is voor het eerst dat zoveel kunstenaars van eigen bodem op eenzelfde plaats tegelijkertijd tentoon stellen. Bovendien is nu al duidelijk dat er expo nog een vervolg krijgt. “Want er zit nog veel meer talent in Sint-Gillis”, klinkt het.

“Kleuren en Klanken” opent op vrijdag 30 augustus om 19 uur, met een receptie en poëtische en muzikale omlijsting. Daarna is de tentoonstelling te bezoeken op zaterdagen 31 augustus en 7 en 14 september en zondagen 1, 8 en 15 september, telkens van 13 tot 18 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Sint-Egidiuskerk van Sint-Gillis.