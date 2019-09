Heel wat interesse voor silent disco en toneel in leegstaand zwembad Koen Baten

15u51 0 Dendermonde Het zwembad is nog tot 15 september gesloten voor onderhoud en normaal valt er dan weinig te beleven, maar dit weekend stond er toch heel wat letterlijk in het zwembad. Omwille van het onderhoud was er geen water, maar er waren wel enkele toneelopvoeringen en een silent disco.

Het idee voor een droogdok was een samenwerking tussen Bakermat, zwembad Olympos zelf, Jeugdhuis Zenith, Humble Events, Dendert en LAB58 voor. Voor de toneelvoorstelling in het zwembad was er heel wat belangstelling. Het was dan ook een unieke omgeving om naar een toneel te kijken in een leegstaand bad. Ook de silent disco, met een hoofdtelefoon op, kon op heel wat bijval rekenen.

Naast de silent disco en het toneel was er ook doorlopend een cocktailbar open en waren er verschillende foodstandjes aanwezig. Buiten was er ook een expo te bezichtigen. De reacties waren heel positief en de aanwezigen genoten van dit unieke gebeuren.