Hartjesrit voor goed doel brengt honderd bijzondere voertuigen bij elkaar Nele Dooms

04 september 2019

Dit weekend vindt opnieuw de Hartjesrit plaats. Eigenaars van oldtimers, youngtimers, supercars, sportwagens en dagelijkse wagens kunnen hieraan deelnemen. Met de rondrit verzamelen de organisatoren geld in voor de vzw Hartentroef van Dendermonde. Deze vereniging zet zich in voor kinderen die het niet zo makkelijk hebben in onze maatschappij. De Hartjesrit zorgt telkens voor heel wat bekijks. Er worden zo’n honderd bijzondere voertuigen verwacht. Het gebeuren vindt plaats op zondag 8 september, van 8 tot 20 uur. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan de parochiezaal van Oudegem, in de Hofstraat. Om alles veilig te laten verlopen wordt de Hofstraat afgesloten vanaf huisnummer 1 tot het kruispunt met de Pastoor J. De Harduynstraat. Er geldt ook een parkeerverbod. Er mag bovendien niet geparkeerd worden op het kerkplein van Oudegem.