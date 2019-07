Hartentroef biedt kinderen gratis zomerkamp aan Nele Dooms

09 juli 2019

13u31 5 Dendermonde Geen lessen in Buitengewoon Lager Onderwijs Het Laar aan de Zuidlaan in Dendermonde deze week, maar toch heerst er heel wat bedrijvigheid. De vzw Hartentroef, een vriendengroep die zich inzet voor het goede doel, organiseert er een gratis zomerkamp voor kinderen die het wat moeilijker hebben.

“Bij de leerlingen van Het Laar vinden we verschillende kinderen die zich niet zo goed voelen tussen een massa volk en hun draai niet vinden bij reguliere speelpleinwerkingen, sportkampen of zomerkampen”, zegt Sonja Baten van Hartentroef. “Daarom bieden wij hen een kleinschalig alternatief aan. We starten elke dag met een ontbijt en spelen er een hele dag op los. ‘s Middags volgt steevast een warme maaltijd. We kunnen dit met Hartentroef waarmaken dankzij de steun van vele sponsors met een warm hart.”

De vzw Hartentroef is ondertussen zeven jaar actief en ontstond na het overlijden van Stef, zoon van Dirk Van Malderen. “Stef overleed onverwacht aan een hartstilstand”, zegt hij. “Kort daarna beslisten we om dat zware verlies ook een positieve toets te geven en een vereniging op te richten die zich inzet voor kinderen die het in onze maatschappij niet zo gemakkelijk hebben. Zo organiseerden we ook al diverse uitstappen met de kinderen van Het Laar.”

Het zomerkamp is nu aan de eerste editie toe. Kinderen leven zich uit op een blote voetenpad en springkasteel en kunnen ook knutselen en andere workshops volgen. Een vijftiental kindjes nemen deel. Hartentroef bekijkt om het initiatief volgende zomer verder uit te breiden.