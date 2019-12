HarmonieOrkest Sint-Cecilia speelt galaconcert met filmmuziek Nele Dooms

04 december 2019

Het Koninklijk HarmonieOrkest Sint-Cecilia van Dendermonde brengt op zaterdag 7 december voor de negende keer een galaconcert. Er staan werken van Morricone, Mancini, Vangelis, John Williams en vele andere op het programma. Thema van de avond is dan ook ‘Night@the Movies’. De muzikanten van de harmonie krijgen hiervoor versterking van solist Xavier Saguette op de tenor saxofoon. Repetities, onder leiding van dirigent Gert Peleman, zijn al een tijd aan de gang. “Onze muzikanten werken hard om dit concert tot een goed einde te brengen”, zegt voorzitter Kris Verberckmoes. “We willen het publiek vergasten op kwalitatieve soundtracks uit meesterwerken van de voorbije bioscoopgeschiedenis. Het is zeker de moeite waard om te komen luisteren.” Het galaconcert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0478/55.08.90.