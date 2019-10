HarmonieOrkest Sint-Cecilia serveert spaghetti om 200ste verjaardag te kunnen vieren Nele Dooms

24 oktober 2019

15u49 0 Dendermonde Het Koninklijk HarmonieOrkest Sint-Cecilia van Dendermonde organiseert op zaterdag 26 oktober een spaghettifestijn.

Dat moet geld in het laatje brengen om de tweehonderdste verjaardag van de muziekmaatschappij in 2021 goed in de verf te kunnen zetten. Er worden verschillende jubileumactiviteiten gepland. “Maar koken kost geld, dus hebben we centen nodig”, zegt voorzitter Kris Verberckmoes. “We hopen dan ook op veel volk op ons eetfestijn.”

Liefhebbers kunnen terecht in de bovenzaal van café ‘t Peirt, aan de Kasteelstraat in Dendermonde. De keuken opent om 18 uur. Een portie spaghetti kost 12 euro. Info en inschrijvingen: 0478/55.08.90 of via de website www.KHOSC.be.