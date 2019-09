Harmonie Sint-Cecilia zoekt nieuwe uitbater voor haar lokaal Half-Af Nele Dooms

14u56 3 Dendermonde Harmonie sint-Cecilia van Appels trekt aan de alarmbel. De muziekmaatschappij is dringend op zoek naar een nieuwe huurder of uitbater van haar lokaal Half-Af. Die kan aan de slag vanaf januari 2020.

De Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia heeft al sinds jaar en dag haar eigen lokaal: het café en bijhorende zaal Half-Af in de Hoofdstraat in Appels. De harmonie is de enige overlevende van de vier ‘fanfares’ die Appels ooit rijk was en er fier op dat het over een eigen lokaal beschikt. Dat wil de muziekvereniging ook in de toekomst zo houden.

“Daarom zijn we naarstig op zoek naar een huurder-uitbater, die samen met het bestuur ernstig werk wil maken van de verdere uitbouw van ons lokaal”, zegt voorzitter Sofie van Limbergen. “Op die manier krijgen we een win-win situatie: zowel Half-Af als de muziekmaatschappij krijgen een nog grotere uitstraling. Het café en feestzaal staan centraal in het dorpsleven en de parochie. We mikken dan ook op een echt partnership. In 2021 bestaan we overigens zestig jaar en dat willen we in Half-Af zeker gepast vieren.”

Naam behouden

De harmonie staat er op dat de naam Half-Af zeker behouden blijft. “Daar zit immers een leuk verhaal achter”, zegt Van Limbergen. “Toen in 1971 ‘t muziek de zaal betrok was ze niet volledig afgewerkt en was er ook nog geen naam voor. Het bestuur vond er niets beters op dan het dan maar ‘Half-Af’ te noemen, naar de staat waarin het gebouw zich bevond. Ondertussen is de zaal natuurlijk al lang afgewerkt, maar het draagt wel nog steeds die oude naam.”

Geïnteresseerde kandidaten voor de uitbating kunnen zich tot 15 september melden. De kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, waarbij ze de gezamenlijke plannen en ideeën kunnen overlopen en aftoetsen. Info: 052/25.68.59 of via k.k.m.sintceciliaappels@gmail.com.