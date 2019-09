Harige Bende verwelkomt nieuwe vriend tijdens Tetterfeest Nele Dooms

27 september 2019

15u37 1 Dendermonde Rinocco, Kleine Moes en Haarbal, de populaire mascottes van de Tettergazet in Dendermonde, hebben er een nieuwe vriend bij. Zo gaat de Harige Bende voortaan niet met drie maar met vier door het leven.

“Een beetje zoals de Vier Heemskinderen in Dendermonde dus”, zegt jeugdconsulente Paulien. “Met de Ros Beiaardommegang in mei 2020 in zicht, vonden we dat we ook voor dit evenement een mascotte moesten hebben en dus is de Harige Bende voortaan een viertal.” De nieuwe mascotte draagt, hoe kan het ook anders in een Dendermonds thema rond het Ros Beiaard, de kleuren rood en wit. Het heeft lange haren, zoals de manen van een paard, en hoeven.

Een naam heeft de nieuwkomer voorlopig nog niet. “Die mogen de Dendermondse kinderen zelf kiezen”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “De vier suggesties daarvoor zijn: El Rosso, Moendo, Roefel of Bajaar. De stemmen mogen in een speciale brievenbus en over enkele dagen wordt de winnaar bekend gemaakt.”

De nieuwe mascotte maakte vrijdag zijn opwachting tijdens het Tetterfeest. Dat is een jaarlijks feest voor alle kinderen van de eerste leerjaren van alle Dendermondse basisscholen, waarbij ze de Tettergazet en de bijhorende mascottes leren kennen. De Tettergazet bundelt alle nieuws op kindermaat uit Dendermonde. Tijdens een gezellige en humoristische theatervoorstelling konden de kinderen de geboorte meemaken. Daarna mochten ze het podium op om suikerbonen, die bij een geboorte horen, in ontvangst te nemen. Elk kind kreeg ook een brooddoos. Verder feetsen kon vervolgens tijdens het grote Tetterfeest op de Grote Markt, met fruitsap en chips.