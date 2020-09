Harduynschool neemt twee leeshoeken in gebruik: “Want lezen is dromen” Nele Dooms

16u17 1 Oudegem Boeken lezen of luisteren naar verhaaltjes, in de Harduynschool in Oudegem wordt het er nog zo makkelijk op. De basisschool nam twee nieuwe lees- en voorleeshoeken in gebruik. De school laat haar hele jaarthema rond lezen draaien.

“Lezen is dromen met je ogen open.” Dat is een heel schooljaar lang het motto in de Harduynschool in Oudegem. “We willen onze leerlingen laten genieten van boeken en van lezen en hen stimuleren om dat zoveel mogelijk te doen”, zegt leerkracht Sarah Verbelen. “Om het hen makkelijker te maken boeken te lezen, besloten we onze infrastructuur aan te passen zodat er gezellige hoekjes ontstonden om een boek ter hand te nemen.”

Om de leeshoeken vorm te geven staken de leerkrachten van lagere en kleuterschool tijdens de zomervakantie de handen uit de mouwen. Er werden boekensteunen voorzien, leuke sfeerlichtjes en kussens. Een kennismaking met het nieuwe initiatief zorgde voor enthousiasme bij de leerlingen. “Zij mogen de ruimte ook zelf verder versieren, zodat het helemaal hun ding wordt en ze hier graag komen”, zegt Verbelen.