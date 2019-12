Harduynschool bakt pannenkoeken en steunt dakloze kinderen Nele Dooms

20 december 2019

De leerlingen van de Harduynschool in Oudegem organiseerden in het kader van de Warmste Week een actie voor het goede doel. Aan de school in de Hofstraat in Oudegem hielden ze een koffiestop. Dankzij een pannenkoekenbak was er bovendien nog extra lekkers. “Onze actie is zeer goed verlopen en daardoor konden we een mooi bedrag bij elkaar brengen. Zo kunnen we twee cheques uitreiken, één van 510 euro en één van 230 euro.” De opbrengst gaat naar vzw Vergeet De Kinderen Niet uit Dendermonde. Die zet zich in voor kinderen van dakloze ouders en biedt hen onder andere elke zomer een vakantiekamp aan.