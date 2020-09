Hardleerse bestuurder rijdt al 9 keer zonder keuring: “Keuring kost slechts 32 euro, maar jij verzamelt boetes” Koen Baten

22 september 2020

15u27 2 Dendermonde Jan G. uit Sint-Niklaas heeft na negen keer zijn les nog altijd niet geleerd. Opnieuw moest de man zich verantwoorden voor het rondrijden zonder keuring. De boetes van in het verleden lopen voor deze veroordeling op tot meer dan 10.000 euro, terwijl een keuring per jaar slechts 32 euro kost. “Hou je honderd procent aan de regels en je moest al deze boetes niet betalen”, aldus politierechter Peter D’Hondt.

De feiten speelden zich af in Dendermonde in september 2018. Een kapot achterlicht wekte de aandacht van de politie op, waarna ze over gingen tot een controle bij de bestuurder. Toen kwam aan het licht dat hij opnieuw zonder keuring reed. Een jaar daarvoor op 11 december 2017 werd hij ook al voor niet keuring veroordeeld in de rechtbank. In totaal werd de man ook al negentien keer veroordeeld. “Het was een bijzonder moeilijke periode die tijd”, verklaarde G.

Politierechter Peter D’Hondt vroeg zich af of hij een keuring niet belangrijk vindt. “Ken je het nut niet van een keuring”, vroeg de rechter zich af. De man moest het antwoord schuldig blijven. Naast de keuring was de man ook licht onder invloed van alcohol.

Voor alle feiten samen kreeg hij een geldboete van 7.200 euro waarvan 3.200 euro met uitstel. Hij kreeg ook een celstraf van drie maanden met uitstel. G. kreeg ook een rijverbod van 15 dagen voor zijn intoxicatie. “Tijdens dit rijverbod kan je eens nadenken over je overtredingen”, besloot D’Hondt.