Handelsvereniging Verkén Sint-Gillis lanceert Gin Gillis: “Met aroma van dahlia, dé bloem van de Bloemencorso” Nele Dooms

01 september 2019

08u40 0 Dendermonde Ze hebben er een paar jaar van voorbereidend werk opzitten, maar met dit weekend van de Bloemencorso kan de handelsvereniging Verkén Sint-Gillis er trots mee uitpakken: een eigen gin. De Gin Gillis past perfect bij de corso, want er is aroma van de dahlia in verwerkt. Met die bloem worden alle bloemenwagens in de stoet gemaakt.

Om de nieuwe gin te maken deed Verkén Sint-Gillis beroep op Stokerij VdS in Aalst. “Daar konden we een unieke gin stoken volgens de regels van de kunst”, zegt Peter Meyers, voorzitter van de handelsvereniging. “Onze vereniging draait enorm goed , met een zeventigtal leden en goed draaiende bestuursploeg. We wilden heel graag eens iets extra doen en dat is deze gin geworden. We gingen op zoek naar unieke grondstoffen om een ideale smaak te bekomen die bij Sint-Gillis past. Het bleek uiteindelijk een werk van een paar jaar om telkens nieuwe dingen te proberen en een goed resultaat te bekomen.”

De artisanaal gemaakt Gin Gillis kreeg het aroma van tientallen verschillende bloemetjes, zoals onder andere kamille en lindebloesem mee, maar vooral van de dahlia, de bloemen van de bloemencorso. Nog wat extra kruiden en citrus brengen de gin extra op smaak. “Het drankje is toegankelijk voor elke fijnproever”, zegt Rikkert De Bruycker. “We hopen dat veel inwoners er zullen van genieten.”

De Gin Gillis is tijdens het bloemencorso-weekend in primeur te verkrijgen. Daarna is hij te koop bij verschillende handelszaken in Sint-Gillis.