Handelsvereniging Grandioos Grembergen lanceert eigen draagtassen: “Lokaal shoppen promoten” Nele Dooms

24 augustus 2020

10u50 0 Grembergen De handelsvereniging Grandioos Grembergen heeft unieke draagtassen laten maken, die leden aan hun klanten kunnen verdelen. Met het initiatief hopen de ondernemers lokaal shoppen te stimuleren.

Het zijn voor middenstanders bijzondere, onzekere en geen gemakkelijke tijden door de coronacrisis. Dat weten ze ook bij Grandioos Grembergen als geen ander. “We zitten met veel vraagtekens voor de komende maanden en houden de vingers gekruist dat onze economie dit overleeft en kan herleven”, klinkt het. “Wij blijven ons alleszins inspannen om er iets van te maken.”

Met subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen is de handelsvereniging erin geslaagd mooie draagtassen te laten ontwerpen. “Elke handelaar die lid is van Grandioos Grembergen krijgt er overhandigd en die kunnen zij op hun beurt op een creatieve manier overhandigen aan hun klanten”, zegt Natasja Nobels. “Hiermee willen we toch nog iets actiefs doen in een poging onze economie en koopkracht wat te bevorderen. Een leuke draagtas kan een impuls zijn om meer lokaal te shoppen. We hopen dan ook veel van onze tassen in het straatbeeld te spotten binnenkort.”