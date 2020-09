Handelaars van Bruisend Baasrode pakken uit met knalactie voor Weekend van de Klant: “Mega prijzenpot verloten” Nele Dooms

23 september 2020

12u34 4 Baasrode In aanloop van het jaarlijkse Weekend van de Klant pakt de handelsvereniging Bruisend Baasrode uit met de grootste actie die het al ooit lanceerde. “Klanten maken kans op een mega prijzenpot”, klinkt het.

Zestien plaatselijke handelaars uit Baasrode doen mee aan de actie. Die vindt plaats onder impuls van handelsvereniging Bruisend Baasrode. “We bestaan al een aantal jaar en hebben twee doelen voor ogen”, zegt Cindy Collaert. “Door samen te werken als handelaars staan we sterker en kunnen we elkaar ondersteunen. Bovendien willen we lokaal shoppen promoten en bevorderen.”

Ook de nieuwe actie is in dat opzet opgestart. Voor het Weekend van de Klant verloten de aangesloten handelaars een prijzenpot van 1.000 euro. Wie wil winnen, moet op Facebook alle zestien deelnemende handelaars liken, het bericht van Bruisend Baasrode delen op zijn persoonlijke pagina en twee vrienden taggen. De prijzenpot bestaat uit cadeaubons in kledingzaken, horeca, winkels, schoonheidscentra en dergelijke.

De actie is alvast een groot succes op sociale media. In een mum van tijd werd het bericht al meer dan 180 keer gedeeld. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 5 oktober. De overhandiging is voorzien op zaterdag 10 oktober om 16 uur op het Dorpsplein van Baasrode.