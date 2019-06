Handelaars Sint-Gillis nemen architect onder de arm en stellen zelf plan op voor meer parkeercapaciteit in centrum Nele Dooms

26 juni 2019

13u14 4 Dendermonde Als het van handelsvereniging Verkén afhangt, moet er meer parkeercapaciteit in het centrum van Sint-Gillis komen. De handelaars namen zelfs een architect onder de arm om hiervoor een plan voor het kerkplein en het Camille Marchantplein uit te tekenen. Steun krijgen ze van Open Vld. Oppositieraadslid Laurens Hofman vraagt de gemeenteraad om het plan uit te voeren.

Het handelscentrum van Sint-Gillis-Dendermonde doet het goed. De kern telt heel wat handelszaken. “Maar die voelen wel de negatieve impact van de te beperkte parkeercapaciteit in de buurt in het steeds vollere Sint-Gillis”, evalueren ze bij Verkén Sint-Gillis. “De leegstand neemt toe en dat wijten handelaars voor een deel aan een gebrek aan parking. Vooral op woensdagnamiddag en zaterdag en bij activiteiten op het kerkplein zoals kermis of begrafenissen is dat een probleem. We zijn hier dan ook geëvolueerd naar een kleine stad, maar de infrastructuur is nog die van een dorp.”

Zelf plan opgemaakt

In een poging daar verandering in te brengen en de toekomst van een bloeiend handelscentrum veilig te stellen, nam Verkén zelf een architectenbureau onder de arm om een actieplan op te stellen. Dat bestaat uit twee delen: een aanpassing van het kerkplein én een heraanleg van het Camillie Marchantplein moeten resulteren in een winst van ruim vijftig extra parkeerplaatsen vlakbij de winkelkern. “Het Camille Marchantplein ligt er nu vooral verwaarloosd bij, ingericht als een basketbalplein met betonvlakte dat amper gebruikt wordt”, klinkt het. “Daar zouden 35 plaatsen en extra groen kunnen komen.”

Het plan voorziet voor het kerkplein niet alleen een verhoging van de parkeercapaciteit, maar ook een betere herinrichting en verfraaiing van de ruimte. Door wat aanpassingen op deze site kan de huidige capaciteit van 85 plaatsen verhogen tot 106 parkeerplaatsen en nog eens vier plaatsen voor mindervaliden. Het plan voorziet in enkelrichtingsverkeer op het kerkplein en een voorsorteerstrook aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Van Langenhovestraat en de Sint-Gillislaan. De huidige groenzone zou vervangen worden door een ‘groene muur’, waardoor het verkeer in de Van Langenhovestraat en Sint-Gillislaan niet naar een parking kijkt, maar naar de kerk met een groene boord rond.

Voorstel onderzoeken

Oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld) vraagt de gemeenteraad om het plan te steunen. “Er is inderdaad dringend nood aan extra parkeerruimte in Sint-Gillis én met dit plan krijgen twee sites een meerwaarde”, zegt hij. “Het Camille Marchantplein is nu allesbehalve wat het moet zijn. Het ligt er triestig bij. Een heraanleg zal een meerwaarde zijn, niet alleen voor het parkeren, maar voor het uitzicht van de hele buurt. Het plan voorziet immers ook mooie groene beplantingen op en rond de site. De handelaars van Sint-Gillis maakten hun dossier al meer dan een jaar geleden over aan de dienst Mobiliteit, zonder resultaat. Het is tijd voor wat actie.”

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) had een onderhoud met de handelaars van Verkén. “Er zitten zeker goede dingen in het plan, maar we moeten ook opletten dat het evenwicht wat bewaard wordt”, zegt hij. “Zo voorziet het ontwerp voor het kerkplein bijvoorbeeld ook vellen van wat bomen. Dat is misschien niet meteen zo’n goed idee. En de vraag is of de pleinfunctie voor de ingang van de kerk niet beter wat behouden blijft. Het voorstel moet nog verder onderzocht worden.”