Handelaars maken zich op voor heropening winkels: “We snakken naar contact met onze klanten” Nele Dooms

10 mei 2020

11u54 0 Dendermonde Maandag mogen de winkels weer open en daar kijken ook de handelaars in Dendermonde reikhalzend naar uit. In het weekend waren ze al volop in de weer om hun winkels klaar te maken voor heropening. Ondanks heel wat veiligheidsmaatregelen, wordt het maandag vooral een blij weerzien met klanten. “We snakken ernaar weer contact met hen te hebben”, klinkt het overal. “En als daar plexiglas, mondmaskers, handgel en vloerstickers voor afstand bij horen, dan is dat maar zo.”

Dendermonde is klaar voor de heropening van de winkels, zoveel is duidelijk. Het Dendermondse stadsbestuur bedeelde de voorbije dagen vloerstickers bij handelaars, die klanten er moeten op wijzen om de nodige afstand te bewaren. De stickers zijn zodanig vormgegeven dat Dendermondenaren letterlijk en figuurlijk wachten op het Ros Beiaard. Op voetpaden werden gelijkaardige tags aangebracht. Er zijn ook extra ruimte voor voetgangers en winkelwachtzones voorzien. Daarvoor werden in de Brusselsestraat, tussen Vlasmarkt en Heldenplein de parkeerstroken omgevormd tot groene wachtzones met kunstgras. Zo kunnen handelaars een veilige wachtrij organiseren, met respect voor de social distancing.

Maar ook handelaars doen hun duit in het zakje om de heropening maandag zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. In winkel Passarella in de Brusselsestraat kijkt Ines van Biesen, verkoopster van handtassen, lederwaren en schoenen, enorm uit naar de heropening van haar zaak. Zij plant meteen grote kortingen. “Het lenteseizoen was net binnengekomen toen de winkels dicht moesten”, zegt ze. “Maar ondertussen staat het zomerseizoen voor de deur. De lente-artikelen hoop ik dus zo snel mogelijk te verkopen. De voorbije weken was er wel wat online verkoop, maar mijn klanten passen toch liever in de winkel hun schoenen. Ik zal ze dus zeker snel terug zien. En als dat gebeurt, zal dat op een veilige manier zijn. Mijn winkel is vrij smal, dus voer ik eenrichtingsverkeer in. Omdat je om klanten te helpen bij het passen van schoenen toch vrij dicht moet komen, zal ik een mondmasker dragen en ook mijn klanten vragen dat te doen. De deur zal altijd open blijven staan. Ik heb echt zin in de heropstart, alleen jammer dat dit net na Moederdag pas gebeurt.”

Ook in kledingzaak Amadeo, vlakbij de Vlasmarkt, heerst al grote bedrijvigheid om de winkel maandag weer te kunnen openen. “En dat is geen dag te vroeg”, zegt Antonio Desmet. “Gezien de oppervlakte van de winkel, mogen hier twintig personen tegelijk binnen. Maar misschien dat ik dat aantal toch zelf omlaag trek, zodat klanten op hun gemak zijn. Het is moeilijk in te schatten hoeveel volk de heropening van de winkels zal trekken. Ik hoop alleszins dat iedereen zich toch aan de regels blijft houden en het geen stormloop wordt. Dat is de beste garantie dat de winkels ook in de toekomst gewoon open kunnen blijven. Ik mag er niet aan denken dat de cijfers van besmettingen weer de hoogte zouden inschieten en de handelszaken weer dicht zouden moeten. Het is niet evident om alles nu in gereed te brengen, maar alles is beter dan een sluiting. Ik heb handspray voorhanden en de vier pashokjes worden na elk gebruik gereinigd. Kledij die gepast is, maar niet verkocht, gaat 24 uur in quarantaine. Mensen die bang zijn, kunnen een individuele afspraak maken voor een bezoek aan de winkel.”

De Standaard Boekhandel aan de Oude Vest is voor een groot deel heringericht. “Displays van boeken moesten verhuizen om de oppervlakte nuttig genoeg te kunnen gebruiken om afstand tussen klanten te bewaren”, zegt Odette Deyaert. 43 jaar zit ze al in de business, maar dit heeft ze nog nooit meegemakt. “Geloof het of niet, maar ik ben echt heel nerveus voor maandag”, zegt ze. “Het is allemaal nieuw, niemand kan op enige ervaring bouwen om dit in goede banen te leiden. Ik weet dat in de zaak alles in orde is om veilig klanten te ontvangen, maar het wordt toch wat afwachten. De voorbije 14 dagen ben ik hier constant in de weer geweest om alles klaar te krijgen. Ik hoop dat de klanten heel snel de weg terug naar de winkel vinden. Ik ben heel blij dat we weer fysiek contact met onze klanten kunnen hebben. Daar heb ik de voorbije weken echt naar gesnakt.”

Ook bij Moernaut Schoenen aan de Sint-Gillislaan zijn heel wat extra maatregelen genomen. “Mensen krijgen maar een halfuur shoptijd, het zogeheten runshopping”, zeggen Rikkert en Evert De Bruycker. “We willen dus dat klanten hun tijd heel nuttig en efficiënt kunnen besteden. Normaal zouden er 90 klanten tegelijk in de winkel binnen mogen, maar we gaan voor de helft. Wie wil, kan vooraf online de schoenen reserveren, tot 3 paar, die ze in de winkel willen proberen. Ons personeelsteam zal, allemaal met mondmasker, voor ze klaar staan. Om te helpen bij het passen hebben we speciale plexiwanden laten maken die onderaan een opening hebben om aan de schoenen te kunnen voelen. We zijn er alleszins klaar voor.”