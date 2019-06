Hamsesteenweg twee maanden sneller dan voorzien weer open Nele Dooms

21 juni 2019

16u35 6 Dendermonde De Hamsesteenweg in Grembergen is weer open voor het verkeer. Dat is twee maanden sneller dan voorzien. De aannemer zorgde er vrijdagnamiddag, in bijzijn van schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V), voor dat de weg weer te gebruiken is.

De nieuwe rotonde op het kruispunt van de Hamsesteenweg met de Zogsebaan en Oude Molenstraat, die eind maart al deels werd opengesteld, is vanaf nu volledig toegankelijk via alle toegangswegen. De wegen- en rioleringswerken zijn nu helemaal afgerond.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer, de nv Aquafin en de stad Dendermonde zetten samen hun schouders onder het project”, zegt schepen Dierick. “Door de rioleringswerken en het plaatsen van een groot pompstation wordt voortaan al het huishoudelijk afvalwater van de Hamsesteenweg, Vijfbunderstraat en de Oude Molenstraat afgevoerd naar het waterzuiveringsstation in het Hoogveld. Bovendien is aan de verkeersveiligheid gedacht. de Hamsesteenweg beschikt over nieuwe en brede fietspaden aan beide zijden van de straat. En de rotonde zorgt ervoor dat het gevaarlijke kruispunt van vroeger nu veel overzichtelijker is. Er zijn ook nieuwe buswachthuisjes geplaatst.” De werken kosten ongeveer 3,4 miljoen euro.