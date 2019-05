Hallucinante snelheden gemeten aan Zogsebaan en Baasrodestraat Koen Baten

27 mei 2019

12u23 6 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft vorige week de snelheid van 11.060 bestuurders gemeten. De controles vonden plaats op verschillende locaties op het grondgebied. Er werden 381 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

De zwaarste snelheidsovertredingen kon de politie opmeten aan de Zogsebaan en de Baasrodestraat. Op de Zogsebaan werd een snelheid gemeten van 143 kilometer per uur, op de Baasrodestraat werd er 122 kilometer per uur genoteerd. Op beide straten geldt een beperking van 70 kilometer per uur. Beide bestuurders zullen zich dan ook mogen verantwoorden in de politierechtbank.

Ook in de Vijfbunderstraat werden heel wat bestuurders (13 procent) betrapt op overdreven snelheid. Tenslotte werd op de Steenweg naar Wetteren in Schoonaarde, waar 50 kilometer per uur is toegelaten, een bestuurder geflitst met 82 per uur.