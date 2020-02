Hagewijkpark toe aan laatste fase van vergroening Nele Dooms

16 februari 2020

16u39 1 Dendermonde Het Hagewijkpark in Grembergen, dat een volledige make-over krijgt, is toe aan de laatste fase van de vergroening. Dit voorjaar starten een reeks nieuwe aanplantingen.

Jarenlang kloegen bewoners van het Hagewijkpark in Grembergen de slechte toestand van de voetpaden aan. Oorzaak waren boomwortels van de decenniaoude bomen, aangeplant bij de realisatie van de wijk meer dan veertig jaar geleden, die alles omhoog duwden. Uiteindelijk besliste het schepencollege om de hele wijk te vernieuwen. Het project omvat een vernieuwing van alle groen en heraanleg van voetpaden. De make-over werd in drie fasen voorzien.

De voorbije maanden werd er hard gewerkt in de wijk, zodat nu de laatste fase kan starten. Na het vellen van de aanwezige bomen en de heraanleg van alle voetpaden, is het tijd voor de nieuwe groenaanplanting. Er komen extra vaste planten, heesters, bomen en gras. De firma Soga kreeg die opdracht, en het bijhorend onderhoud de komende drie jaar, toebedeeld. De werken starten in de week van 18 februari. Normaal gezien zullen ze ongeveer vijf weken duren.

Op een aantal momenten zal een parkeerverbod gelden. “De groenaanplantingen zijn de laatste werken van de omvorming van het Hagewijkpark”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Door nieuwe voetpaden, ledverlichting en plantvakken in het wegdek hebben we ook ingezet op een verhoging van de veiligheid.”