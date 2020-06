Hagewijkpark in het nieuw, maar vergroening loopt mank: nieuwe aanplantingen in het najaar Nele Dooms

15 juni 2020

14u19 0 Grembergen Het Hagewijkpark in Grembergen kreeg een complete make-over, na jarenlange klachten van bewoners over slechte voetpaden en overlast van te grote bomen. Nu de werken achter de rug zijn, blijkt de heraanleg van de groenaanplantingen in de wijk toch niet optimaal. Het Dendermondse stadsbestuur maant de betrokken firma aan om in te grijpen.

Jarenlang kloegen bewoners van het Hagewijkpark in Grembergen de slechte toestand van de voetpaden aan. Oorzaak waren boomwortels van de decennia oude bomen, aangeplant bij de realisatie van de wijk meer dan veertig jaar geleden. Die duwden alles omhoog, zodat voetpadtegels schots en scheef kwamen te liggen. Uiteindelijk besliste het schepencollege om de hele wijk te vernieuwen. Het project omvat een vernieuwing van alle groen en heraanleg van voetpaden.

De make-over werd in drie fasen voorzien. Na het vellen van de aanwezige bomen en de heraanleg van alle voetpaden, is het tijd voor de nieuwe groenaanplanting. Er komen extra vaste planten, heesters, bomen en gras. De aanplantingen werden in het voorjaar afgerond. Uiteindelijk doken de voorbije weken echter wel problemen op. Bewoners zagen geen mooi, fris groen verschijnen maar alleen het onkruid welig tieren. Dat schoot overal hoog op.

Droogte

“De aanhoudende droogte de voorbije maanden heeft ervoor gezorgd dat de aangroei van het nieuw ingezaaide gras zeer beperkt is”, legt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) uit. “Daardoor raakten de grasmatten onvoldoende dichtgegroeid en nam onkruid jammer genoeg de perken in. Door de droogte stierf ook een groot deel van de aangeleverde beplantingen deels of volledig af.”

Het stadsbestuur nam contact op met de firma die de aanplantingen verzorgde en die zal in het najaar opnieuw alles oplappen. Alle graszones zullen opnieuw geëffend en opnieuw ingezaaid worden. Alle afgestorven beplantingen worden vervangen op kosten van de aannemer. De stad drong er ondertussen ook bij de firma op aan om de onkruidgroei beter op te volgen. In de wijk werd zopas alles weer kort gemaaid, in afwachting van nieuw gras in het najaar.