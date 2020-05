Hagewijkpark geviseerd door inbrekers Nele Dooms

17u59 5 Dendermonde Zowel het Hagewijkpark als de Rootjensweg in Grembergen werden geviseerd door inbrekers. Het ging om zogenaamde ‘gaatjesboorders’.

Er vonden in twee woningen inbraken plaats. De dieven verschaften zich toegang door gaatjes te boren aan sloten en zo deur of raam te openen. De feiten speelden zich af in de nacht van 4 op 5 mei. In één woning lukte het de inbrekers om effectief binnen te dringen. Terwijl de bewoners lagen te slapen, doorzochten ze de woning. De dieven gingen er vandoor met juwelen en een tablet. Bij de andere woning bleef het bij een poging en raakten de dieven niet binnen.