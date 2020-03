GymMAX Dance steunt vzw Nierpatiënten met opbrengst kalender Nele Dooms

04 maart 2020

14u32 4

De dansers van GymMAX Dance van Dendermonde hebben het hart op de juiste plaats. Met de opbrengst van een kalender steunen ze nu de vzw Nierpatiënten. Dat is een patiëntenvereniging van de nierdialyse van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, die patiënten, gezin en familie mee ondersteunt bij het verloop van de behandeling. GymMAx Dance overhandigt de vzw een cheque van 1.995 euro. “Dat geld verzamelden we door helemaal zelf een kalender te maken en die te verkopen”, zegt choreografe Danny Verneirt. “Elke maand toonde een andere dansfoto. Daarvoor vond zelfs een professionele fotoshoot plaats met onze dansers, in de brandweerkazerne van Dendermonde.”