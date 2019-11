GymMAX Dance maakt unieke jaarkalender voor het goede doel Nele Dooms

22 november 2019

15u31 0 Dendermonde GymMAX Dance, de dansafdeling van turnvereniging GymMAX van Dendermonde, pakt uit met een nieuw initiatief voor het goede doel. Onder impuls van choreografe Danny Verneirt gingen de dansers aan de slag om een unieke jaarkalender samen te stellen. Die zal verkocht worden voor het goede doel.

Het is niet de eerste keer dan GymMAX Dance zich inzet voor het goede doel. Nu zocht de vereniging alweer een andere, originele manier om geld in te zamelen. “We namen een professionele fotograaf onder de arm en gebruikten onze dansers als modellen om een leuke fotokalender te maken”, zegt Verneirt. “Voor het decor konden we rekenen op de hulp van de Brandweerzone Oost, zodat we de brandweerkazerne van Dendermonde mochten gebruiken.”

De opbrengst gaat naar de vzw nierpatiënten Dendermonde. Die werkt nauw samen met de dialyseafdeling van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. De fotokalender is gedrukt op A3-formaat en heeft elke maand een ander thema. “In mei is dat bijvoorbeeld natuurlijk het Ros Beiaard”, zegt Verneirt. “De kalender is alleszins een ideaal eindejaarscadeau voor vrienden en familie.”

Bestellen kan via 0497/48.42.99 of dance@gymmax.be.