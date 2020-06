Gymmax Dance maakt outdoor danslessen mogelijk dankzij samenwerking met Paws & Friends Nele Dooms

04 juni 2020

16u28 0 Dendermonde Dat outdoor sporten in groepen van 20 mag, hoefden ze Gymmax Dance van Dendermonde geen twee keer te zeggen. De dansvereniging wilde er meteen invliegen. Dat lukt ook, dankzij solidariteit tussen de Dendermondse sporters. Voor de lessen in de buitenlucht vond de dansgroep een onverwachte partner in hondenclub Paws & Friends.

“Sinds de maatregelen voor de sportclubs versoepelden en er opnieuw getraind kon worden, stond ook Gymmax Dance te popelen om de danslessen herop te starten”, zegt choreografe Danny Verneirt. “We moesten daarvoor wel naarstig op zoek naar een buitenlocatie die geschikt was om danslessen te geven. Normaal oefenen we immers in de sporthal.”

Het was uiteindelijk hondenclub Paws & Friends die de oplossing bood. Marijke Van Damme van de hondenschool stelde het terrein aan De Dammenlaan ter beschikking voor de outdoor danslessen van Gymmax Dance. “Dit onverwachte aanbod van Paws & Friends was echt wat we nodig hadden om onze choreo’s verder te kunnen inoefenen”, zegt Verneirt. “We moeten klaar geraken voor een grote show. In april moesten onze voorstellingen in CC Belgica geannuleerd worden door de coronacrisis en die zijn verplaatst naar januari 2021. Tegen dan moeten we er volledig staan.”

Voor de heropstart van danslessen in openlucht oefenden de leden via het online platform gymmax@home. “Maar we merkten een grote nood aan oefenen in groep en het contact met mededansers”, zegt Verneirt. “De terreinen van Paws & Friends kwamen dan ook als een mooi geschenk.”

Ook schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) is tevreden over de samenwerking. “Zo zijn er de voorbije weken in Dendermonde nog al ontstaan”, zegt ze. “En dat doet plezier. Opnieuw blijkt dat door samen gedeelde doelen na te streven grote resultaten worden bereikt. Op deze manier kunnen veel meer mensen na de coronacrisis opnieuw aan het sporten en bewegen gaan.”