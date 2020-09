Grotere terrassen voor horeca mogen tot eind september Nele Dooms

01 september 2020

15u52 7 Dendermonde De regeling dat horecazaken een groter terras mogen zetten als ze dat willen, is verlengd. De uitbreiding is toegestaan tot eind september.

Toen na de lockdown horecazaken na lange tijd de deuren weer mochten openen, maakte het Dendermondse stadsbestuur meteen bekend dat er in de zomer meer ruimte zou zijn om op een terras iets te drinken. Tijdelijke terrasuitbreidingen werden mogelijk gemaakt. Voor de Grote Markt bijvoorbeeld werd beslist dat terrassen in de zomermaanden twintig meter diep in plaats van de gebruikelijke tien meter mochten zijn. Ook aan het kerkplein van Sint-Gillis werd een terraszone voorzien.

Maar ook op andere plaatsen werd soepel omgesprongen met vergroten van terrassen, of inrichten van mogelijkheden waar die vroeger niet waren. Dat had allemaal één doel: de horeca na een moeilijke tijd meer ademruimte geven. Op grote terrassen konden cafébazen immers, ondanks de anderhalve meter afstand, ongeveer evenveel klanten bedienen als voor de coronacrisis.

Die tijdelijke terrasuitbreiding wordt nu verlengd tot eind september. “Omdat de coronamaatregelen blijven gelden”, legt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) uit. “De horeca heeft het overigens de voorbije maanden zeer goed gedaan in Dendermonde. De regels werden zeer goed opgevolgd en dus verdienen ze een verlenging van de terrasuitbreidingen. We moeten ze ook alle kansen geven om extra inkomsten te genereren. De winter zal al lang genoeg zijn. Ondertussen denken we ook na over creatieve concepten om de winterperiode te overbruggen.”

Uitbaters die momenteel nog geen terrasvergunning hebben maar die wel willen, kunnen dit nog altijd aanvragen. Dat kan via de normale procedure op www.dendermonde.be/terrasvergunning.