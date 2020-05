Grote stap voor uitbreiding sportsite: stad verwerft eerste 4 hectare voor extra sportvelden Nele Dooms

27 mei 2020

12u55 0 Dendermonde Met een definitief fiat voor de aankoop van ruim vier hectare grond aan de huidige sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, zet de stad een belangrijke stap voor de langverwachte uitbreiding van de site. In totaal is een uitbreiding van bijna vijf hectare voorzien, goed voor een totale investering geraamd op een miljoen euro. “Een groeiende werking van onze vele sportclubs maakt een ruimere infrastructuur noodzakelijk”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V).

Tal van sportclubs in Dendermonde gaven het de voorbije jaren al aan. Ze trokken aan de alarmbel voor een dringende uitbreiding van de sportvelden op de campus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. De huidige buitenterreinen worden dan ook gedeeld door honderden en honderden leden onder andere voetbalclub Jong Sint-Gillis, de Dendermonde Rugbyclub, Dendermonde Hockey, een frisbeeclub en atletiekclub AC Denderland. Dat blijkt van het goede te veel in combinatie met de beschikbare ruimte.

Een uitbreiding van de sportcampus werd dan ook voorzien in de meerjarenplanning #project9200 van Dendermonde. “De sportcapaciteit van het sportcentrum verhogen, is absoluut noodzakelijk”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Voor het eerst in lange tijd investeert de stad nu in een grootschalige uitbreiding van de sportinfrastructuur. Het aantal sportdisciplines, het aantal clubs en hun aantal leden van de Dendermondse sportclubs stijgt nog elke dag, zodat deze investering zeker verantwoord is. Extra mogelijkheden zijn nodig als wij nieuwe clubs, nieuwe sportdisciplines en nieuwe jongere en oudere sporters in onze stad willen verwelkomen.”

Ook ecologische waarde

In totaal zal 4,9 grond, palend aan de huidige sportsite aangekocht worden. De aankoop van een eerste 4,1 hectare is nu rond. Het gaat om terreinen tussen de Hauweg en de Donaustraat. “Deze terreinen bieden bovendien nog een extra pluspunt”, zegt Cleemput. “Ze zijn ook erg geschikt voor de ecologische uitbouw van de Vondelbeekvallei. Ook dat is in de plannen voor deze sportsite uitdrukkelijk opgenomen. Sint-Gillis en omgeving krijgt zo één groen-recreatieve long.”

Ook de voorbereidingen voor de aankoop van de nog resterende hectares loopt volop. In samenspraak met de sportclubs zal de stad een visie ontwikkelen voor de concrete invulling van de terreinen. Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de grasvelden zal binnenkort aangevraagd worden. “Zo kan het gras op de terreinen tegen het najaar worden gezaaid en zijn de terreinen sportklaar tegen nieuwjaar”, zegt Cleemput.