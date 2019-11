Grote spiegeltent in opbouw om Sinterklaas te ontvangen op Grote Markt Nele Dooms

20 november 2019

16u14 0 Dendermonde Op de Grote Markt in Dendermonde heerst momenteel veel bedrijvigheid, want daar wordt de grote spiegeltent opgebouwd voor de komst van Sinterklaas dit weekend. Nieuw dit jaar is dat er op zaterdag eerst een grote Sinterklaasparade plaatsvindt. Stad en middenstand verwachten duizenden bezoekers in het centrum voor dit evenement.

Het wordt alleszins een goed gevuld Sinterklaasweekend. Terwijl Dendermonde de voorbije jaren de Sint en zijn Zwarte Pieten enkel op zondag ontving, krijgt de goedheiligman dit jaar ook op zaterdag al alle aandacht. Voor een grote parade door het stadscentrum brengt de Sint zelfs maar liefst 99 Zwarte Pieten mee. Die zijn uitgenodigd door de Dienst Evenementen.

Het event was eerder ook al in Halle en Sint-Truiden te gast en lokte daar duizenden toeschouwers. Ook Dendermonde hoopt op een massa volk. Op die manier wordt de parade ook een kans om de binnenstad en de middenstand te verkennen. Voor en na de parade kunnen bezoekers kennismaken met handels- en horecazaken.

De Sinterklaasparade vertrekt op zaterdag 23 november om 17 uur. Van aan de rotonde van de Brusselsestraat gaat het via het Heldenplein richting Grote Markt, door de Franz Courtensstraat tot de parking Groene Dender. De parade bestaat uit zes sfeervol verlichte wagens, live animatie en muziek. Onderweg delen de Zwarte Pieten snoepgoed uit. De postbodepiet neemt tekeningen van de kinderen mee in het kader van een tekenwedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Op het hele parcours van de parade geldt een parkeerverbod van 15 tot 19.30 uur. Het traject wordt ook volledig verkeersvrij. Ook straten ingesloten door het parcours zijn tijdens het evenement niet bereikbaar. De Oude Vest wordt aan de rotonde afgesloten, het verkeer kan de Brusselsestraat niet inrijden.

Na de parade komt Sinterklaas ook nog terug naar Dendermonde op zondag 24 november. Dan nodigt hij iedereen uit voor een bezoekje in de Spiegeltent op de Grote Markt, vanaf 13.30 uur. Hij brengt cadeautjes en snoepgoed mee voor alle kinderen en trakteert met warme chocolademelk. De Pietenband speelt leuke Sinterklaasliedjes. Tussendoor kunnen liefhebbers ook in Cultuurcentrum Belgica terecht voor de interactieve hiphopvoorstelling “Hip Hop Hoera The Remix”. Info: www.ccbelgica.be.