Grote Markt wordt vrijdag Dendermonde-aan-Zee Nele Dooms

23 mei 2019

De Grote Markt in Dendermonde wordt vrijdagmiddag 24 mei “Dendermonde-aan-Zee”. Daar zorgen de organisatoren van de Klimaatactie in de Ros Beiaardstad voor. Op vrijdag is er een laatste internationale klimaatactiedag voor de verkiezingen en daar doen ze ook in Dendermonde aan mee. Wereldwijd wordt actie gevoerd in 1.594 steden in 118 landen. In Dendermonde zal een bezetting van de Grote Markt plaatsvinden. Een vorige klimaatbetoging midden maart bracht zo’n 4.000 actievoerders op de been in de binnenstad om een ambitieus, eerlijk en bindend klimaatplan te eisen. Deze keer blijft de actie beperkt tot een moment van een uur op de Grote Markt. De actie start om 12.05 uur. “Op dit symbolische uur zullen we een uur lang op de Grote Markt aanwezig zijn om op te komen voor het meest belangrijke thema van het moment: de klimaatcrisis”, zegt David Steeman van Klimaatactie Dendermonde. “De Markt moet een strandscène worden, inclusief tal van strandattributen. Daarmee geven we een voorproefje van wat ons te wachten staat als we ons gedrag niet aanpassen en ons klimaat verder opwarmt. Als de zeespiegel door de opwarming van de aarde blijft stijgen, dan wordt het hier Dendermonde-aan-Zee.” Om 13 uur eindigt de actie.