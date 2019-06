Grote Markt verkeersvrij tijdens zomermaanden Nele Dooms

19 juni 2019

13u50 0

De Grote Markt in Dendermonde zal ook deze zomer weer volledig verkeersvrij zijn. Dat was ook de voorbije jaren telkens het geval. Aanleiding zijn de vele activiteiten en festiviteiten die tijdens de vakantiemaanden plaatsvinden op de Grote Markt. In de plaats van de markt telkens opnieuw af te sluiten en weer vrij te maken, kiest de stad voor een permanent verkeersverbod. De afsluiting start vanaf vrijdag 28 juni om 11 uur en houdt aan tot en met 3 september. Fietsers mogen wel nog in alle richtingen op de Grote Markt, maar moeten wel de signalisatie naleven. Zo is het onder andere verplicht om af te stappen van de fiets tijdens evenementen. Op het verkeersverbod geldt een uitzondering voor ceremoniewagens, leveranciers en bewoners. Ook personen met een handicap die willen parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen naast het stadhuis en het gevangenentransport voor het Justitiepaleis krijgen een uitzondering. Deze groepen hebben wel enkel toegang tot de Grote Markt via het Justitieplein, binnen toegelaten tijdstippen.