Grote Markt verkeersvrij tijdens de zomermaanden Nele Dooms

24 juni 2020

17u31 0 Dendermonde Hoewel de evenementenkalender leeg is tot eind augustus, zal de Grote Markt de komende zomervakantie wel verkeersvrij gemaakt worden. De stad voert de maatregelen in om de horeca te ondersteunen.

De voorbije jaren werd de Grote Markt telkens een zomer lang verkeersvrij gemaakt. Aanleiding daarvan was de veiligheid van de vele evenementen en activiteiten die gedurende die maanden op het marktplein plaatsvonden. Het was efficiënter en duidelijker om de markt heel de tijd verkeersvrij te houden, in plaats van voor elk evenement apart een afsluiting te plaatsen. Door de coronacrisis vallen de evenementen wel weg, maar toch zal ook deze zomer de Grote Markt verkeersvrij zijn.

De maatregel gaat in vanaf vrijdagavond 26 juni tot het einde van de zomervakantie. Auto’s kunnen dan voor het stadhuis niet meer doorrijden. Fietsers worden wel in alle richtingen toegelaten op de Grote Markt, maar mogen voetgangers niet in gevaar brengen. Een uitzondering op het verkeersverbod geldt voor ceremoniewagens, leveranciers en bewoners. Zij hebben enkel toegang tot de Grote Markt via het Justitieplein binnen toegelaten tijdstippen. Ook personen met een beperking die willen parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen naast het stadhuis en het gevangenentransport voor het Justitieplein krijgen een uitzondering.