Grote Markt en Belfort sfeervol decor voor herdenking Bevrijding van de stad Nele Dooms

06 september 2020

11u26 0 Dendermonde De jaarlijkse herdenking van de Bevrijding van de stad op 4 september zag er dit jaar helemaal anders uit. In plaats van een ceremonie aan het oorlogsmonument in Grembergen, vond deze keer een spektakel met licht en muziek plaats op de Grote Markt.

Het zijn de wegenwerken aan de Zeelsebaan en Scheldestraat die dit jaar een plechtigheid aan het oorlogsmonument in Grembergen in de weg stonden. Nochtans is het net daar dat de bevrijding van de Dendermonde op 4 september 1944 zich afspeelde. “Nadat de stad bij het begin van WOII volledig verwoest werd, werd ze uiteindelijk bevrijd door Engelse troepen”, weet burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Maar de vreugde om de bevrijding werd overschaduwd door de dood van negen verzetsstrijders. Ze vielen aan de Sheldeburg ten prooi aan het blinde geweld van de terugtrekkende Duitse soldaten. Dat zij hun leven lieten voor de stad, moeten we elk jaar herdenken. En als het niet kan op de locatie zelf, dan zorgen we voor een alternatieve plechtigheid.”

De Grote Markt werd voor de gelegenheid een hele avond ondergedompeld in een rode gloed en Belfort en stadhuis werden sfeervol verlicht. In het midden van de Markt stonden grote projectieschermen waarop beelden van de verwoestingen van Dendermonde en de heropbouw getoond werden. Zangers brachten van in de toren van het Belfort passende liederen en stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek verzorgde een vredesconcert op de beiaard.

De plechtigheid kon op heel wat waardering en belangstelling rekenen. Niet alleen zat er heel veel volk op de terrasjes van de horecazaken aan de Grote Markt, op aparte zitplaatsen waren ook heel wat genodigden aanwezig. “Dit valt duidelijk in de smaak”, evalueert Buyse. “We mochten voor deze herdenking heel wat meer volk dan andere jaren verwelkomen.”