Grote Markt afgesloten voor Tetterfeest Nele Dooms

25 september 2019

18u08 1

De Grote Markt in Dendermonde zal op vrijdag 27 september afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding is het jaarlijkse Tetterfeest dat er dan plaatsvindt. Op dat evenement zijn traditiegetrouw alle leerlingen van de eerste leerjaren van de lagere scholen van Dendermonde uitgenodigd. Ze maken er kennis met de mascottes van de Tettergazet, de kinderkrant die alle nieuws voor de jongste inwoners van Dendermonde bundelt. De kinderen palmen van 10.30 tot 13 uur de Grote Markt in. Er staan een aantal kraampjes, enkele springkastelen en er wordt muziek gespeeld. Om dat veilig te laten verlopen, zorgt de stad ervoor dat de Grote Markt volledig afgesloten is. Het verkeersverbod geldt van 9 tot 15 uur. Bestuurders moeten een omleiding volgen.